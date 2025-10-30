El 32 SUNCINE abre en CaixaForum Barcelona con la película 'KAZA. El último refugio de elefantes'

El periodista Xavier Aldekoa (c) y el director del Festival Suncine, Jaume Gil (d), posan durante la inauguración de la 32ª edición del Festival Suncine, en CaixaForum Barcelona, a 30 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Festival Inter - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 32 festival de cine ambiental SUNCINE se ha inaugurado este jueves en el CaixaForum de Barcelona con la proyección de la película 'KAZA. El último refugio de elefantes', un documental del periodista y cineasta Xavier Aldekoa sobre la necesidad de preservar la naturaleza, fauna y el planeta.

Durante la rueda de prensa previa a la apertura oficial del festival, una de las miembros del equipo de contenidos de la plataforma CaixaForum+, Marta Morales, ha señalado que es el segundo año que colaboran con el festival y que, a través de CaixaForum+, se suman a la divulgación para "dar acceso a los contenidos e historias" del festival para que lleguen a la ciudadanía.

El documental, narrado por su director, es un "viaje al corazón del sur de África, donde cinco países se han unido para proteger uno de los mayores espacios naturales del planeta" y, en palabras de Aldekoa, la idea nació hace tres años cuando formó parte de la primera expedición por el sur de Angola con investigadores de diferentes países.

A través de imágenes y testimonios cercanos, el documental muestra la "majestuosidad de los elefantes y la lucha por conservar un territorio donde la naturaleza aún virgen respira en libertad", y también invita a la reflexión, el debate y la mirada crítica.

CONVIVENCIA Y ESPERANZA

Aldekoa explica que se trata de una historia positiva en la que cinco países africanos unen sus fuerzas desde hace 11 años para defender la naturaleza y fauna salvaje de esa zona, algo que califica de extraordinario: "Recuerdo esa expedición y ver que (esa zona) era un jardín, un paraíso para los elefantes. Es lo que hemos tratado de mostrar en este documental".

Asegura que se trata de una historia sobre la convivencia, la esperanza y la necesidad de preservar lo que une a los humanos con el mundo salvaje; afirma que lo que pudo ver allí fue una "explosión de vida salvaje" y recuerda que, en estos momentos, uno de cada dos elefantes de África vive en esa región.

Además, dice que el documental también aborda el cambio climático así como los conflictos con la gente local y, en esta línea, Aldekoa apunta que "la protección de la vida salvaje no es fácil, ya que necesita de una voluntad, porque también se dan conflictos con los seres humanos".

PROGRAMACIÓN

La programación cuenta con 64 películas, documentales y animaciones para reflexionar sobre la crisis climática, la biodiversidad, los problemas ecosociales y el papel transformador del cine; y se podrá ver de forma presencial del 1 al 9 de noviembre en cines de Calafell (Tarragona), Barcelona y Viladecans (Barcelona), y del 10 hasta el 23 de noviembre online en CaixaForum+, SUNCINE+ y PlayRenfe.

El director de SUNCINE, Jaume Gil, ha defendido que el objetivo es ofrecer "cine con valor, que a parte de entretener y emocionar, pretende generar un cambio positivo en la comunidad" y, aunque ha defendido la experiencia del cine en la gran pantalla, ha puesto en valor que la CaixaForum+ facilite poder ver las diferentes películas a quienes no puedan ir a verlas presencialmente.

En esta edición destaca la producción española que representa la mitad de las proyecciones presenciales, con películas como la de Miguel Ángel Tobías, que estrenará 'Life's Ice' sobre una expedición por el sur de Groenlandia en bicicletas marinas; y se otorgará el Sol de Oro Especial del festival al realizador y divulgador Javier Peña y su plataforma HOPE!.