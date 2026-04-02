331.000 vehículos salen de Barcelona hasta las 21 horas de este jueves, el 60% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

331.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas de este jueves, un 60% de los previstos (560.000).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 560.000 vehículos salgan del área de Barcelona entre este jueves y viernes, y que 590.000 vehículos regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

A las 21 horas no se registran incidencias ni retenciones por densidad de circulación en las carreteras catalanas.