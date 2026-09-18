38 atletas optan al 2 Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas

Archivo - Imagen de archivo de la edición anterior de los galardones. - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA - JORDI HUERTA

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 jóvenes de menos de 23 años optan al 2 Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, impulsado por la Fundación Princesa de Girona y la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (Cufade).

El objetivo es reconocer jóvenes que, más allá de sus éxitos deportivos, destacan por su capacidad "de transmitir valores como la solidaridad, el respeto, la resiliencia, el esfuerzo, la superación y el compromiso con la sociedad", informa la Fundación en un comunicado de este viernes.

Los candidatos, un total de 19 hombres y 19 mujeres, provienen de las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas y de 27 disciplinas deportivas distintas.

A estos 38 jóvenes se sumarán en las próximas semanas 2 nuevas candidaturas, una femenina y una masculina, procedentes del Observatorio Cufade, que serán anunciadas posteriormente.

FORMATO BIENAL

El Galardón evolucionará, desde esta segunda edición, hacia un formato bienal que permitirá poner el foco "de forma alterna" en los jóvenes deportistas y en las entidades que utilizan el deporte como herramienta de transformación social.

El 2026, el Galardón reconocerá las categorías femenina y masculina con tres finalistas en cada una, y en 2027, la convocatoria estará centrada en el Galardón Entidad, destinado a reconocer organizaciones comprometidas "con la formación integral de los jóvenes, la transmisión de los valores y la generación de un impacto positivo en el entorno".