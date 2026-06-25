3Cat se incorpora a la Unión Europea de Radiodifusión como miembro auxiliar

Archivo - Cartel en la sede de 3cat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha aprobado en su asamblea general de este jueves en Praga (Chequia) la entrada de 3Cat en la organización como miembro auxiliar, informa 3Cat en un comunicado.

Se trata de una nueva categoría que permite que, por primera vez, una corporación que no tiene alcance estatal entre en la UER, y se ha producido gracias a aprobarse un cambio en los estatutos.

La corporación pasa a formar parte de esta manera de un entorno donde se encuentran grandes referentes internacionales como la BBC, France Télévisions, RAI, ARD/ZDF y RTVE, entre otras.

ROSA ROMÀ

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha asegurado que formar parte de la UER es "una gran meta porque permitirá hablar de tú a tú con las grandes corporaciones europeas" y refuerza la identidad de la corporación a nivel europeo.

"Sin duda es un paso muy importante que refuerza el papel de los medios públicos de nuestro país y que posiciona la lengua catalana en un entorno europeo audiovisual como no habíamos hecho hasta ahora", ha dicho.

La cadena ha asegurado que ser miembro de la EBU-UER permite acceder a gran cantidad de contenidos, así como la posibilidad de compartir los contenidos informativos propios con el resto de miembros de la organización.

La EBU-UER ha valorado que 3Cat es una corporación con una dimensión y una relevancia equiparable al resto de corporaciones públicas que la integran, y su director, Noel Curran, ha afirmado que "es un operador público moderno e innovador, con una experiencia valiosa para compartir en ámbitos como los contenidos en catalán, la transformación digital y el periodismo regional de servicio público".

La UER tiene 114 miembros en 56 países de Europa y 31 asociados en otros continentes, y entre ellos operan casi 2.000 canales de televisión, radio y servicios en línea, llegan a una audiencia de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y emiten en casi 160 idiomas.