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BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Seguridad Alimentaria de Catalunya 2026, impulsado por la Conselleria de Salud, ha revelado que el 45,4% de catalanes ingiere alimentos después de la fecha de caducidad si presentan "buen aspecto y olor".

La subdirectora general de Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud, Carme Chacón, ha dicho que se trata de un "ámbito de riesgo", y ha insistido en diferenciar la fecha de caducidad de la de consumo preferente.

"Nos preocupa un poco el ámbito de la caducidad, porque cada vez le pedimos más vida útil a los alimentos, pero los alimentos, por sus características, no siempre pueden ser consumidos a largo plazo", ha añadido.

El Barómetro se ha realizado con una muestra de 800 personas, que también ha registrado que, cuando se trata de la fecha de consumo preferente, es el 68% que declara ingerir los productos igualmente.

En concreto, los hombres con estudios superiores y los adultos de 25 a 34 años son los que muestran "menor reticencia" a la hora de consumir productos una vez superadas estas fechas.

Salud señala que los criterios sensoriales como el aspecto y el olor pueden generar una "falsa sensación de seguridad", ya que las bacterias causantes de enfermedades pueden proliferar de forma imperceptible sin alterar estas características.

PRÁCTICAS DE RIESGO

El 36,2% de encuestados declara recalentar habitualmente la comida "de forma insuficiente", y el 31,6% no comprueba la temperatura de la nevera.

Otras prácticas de riesgo evaluadas en el estudio incluyen lavar el pollo crudo en el grifo (27,6%), descongelar carne o pescado en la encimera (25,2%) y dejar la comida fuera de la nevera durante más de 2 horas (25,1%).

En cuanto a la conservación en frío, el 93,9% declara guardar las sobras en la nevera, y el 35,2% utiliza también el congelador; además, el 71% las guarda en la nevera como máximo 2 días, dentro del periodo recomendado.

PLÁSTICO Y CONTAMINACIÓN QUÍMICA

Los residuos de plástico de los envases son el aspecto que más preocupa a la ciudadanía, con un 7,22 sobre 10 (en 2022 era un 6,84), seguido de la contaminación química (en 2022 era un 6,98), mientras la preocupación por los aditivos pasa del 5,84 al 6,72.

Además, el 71,5% de la población da "mucha o máxima prioridad" a los alimentos sin aditivos, si bien Salud apunta que se trata de datos que reflejan las percepciones de la ciudadanía, y no el riesgo real de los alimentos.

En esa línea, Chacón apunta que, pese a la tendencia de preferir alimentos por considerarlos más naturales, "que un producto sea natural no tiene a ver, a menudo, con que sea más seguro".

COMPLEMENTOS

Respecto al barómetro de 2022, ha aumentado el consumo de complementos alimenticios: el 35,4% declara consumirlo (31,2% en 2022), principalmente para mejorar el rendimiento físico (30,4%), reforzar el sistema inmunitario (29,3%) y seguir la recomendación de un médico o profesional sanitario (28,7%).

El responsable del Plan de Seguridad Alimentaria de la Generalitat, Vicenç Fernández, ha destacado que, según los expertos, no es necesariamente contradictorio el aumento de la preocupación por los aditivos y el de los suplementos alimentarios.

"Los expertos a veces explican que hay dos varas de medir. Una cosa es cuando tú te tomas algo químico por tu decisión, tu voluntad, y otra es cuando lo pone la industria en un producto", ha añadido.

HÁBITOS DE CONSUMO

El 39,1% de encuestados come fuera de casa diariamente o semanalmente, lo que convierte esta práctica en la "más extendida" de los hábitos de consumo analizados.

El 26,1% afirma practicar habitualmente 'batch cooking', es decir, preparar varias comidas con antelación de cara a los días siguientes; el 20,4% dice consumir platos preparados, y el 9,1% pide comida a domicilio.

MERCADOS

Las pequeñas tiendas y los mercados de proximidad son los más bien valorados en cuanto a medidas de seguridad alimentaria, con un 6,93 sobre 10, seguidos de los restaurantes (6,37), fabricantes (6,17) y grandes superficies (5,85), mientras las tiendas por internet suspenden con un 4,37.

Los responsables de Salud han destacado que, a veces, se confunde la confianza personal en el producto o en la calidad con su seguridad alimentaria, ya que fabricantes y grandes superficies invierten "una cantidad muy grande" de recursos en seguridad, y un restaurante o una tienda pequeña no siempre tienen el músculo para hacerlo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Chacón ha celebrado que los profesionales sanitarios sean la fuente que genera "más confianza" entre la población en materia de seguridad alimentaria, con un 8,18 sobre 10.

Les siguen los libros y publicaciones especializadas, con un 7,56, y la Administración y las instituciones, con un 6,68, mientras en el otro extremo, los 'influencers' y las redes sociales obtienen un 2,81.