470.498 vehículos salen de Barcelona hasta las 11 horas de este viernes, el 84% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

470.498 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana del jueves a las 11 horas de este viernes, un 84% de los previstos (560.00).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 560.000 vehículos salgan del área de Barcelona entre este jueves y viernes, y que 590.000 vehículos regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

A las 11 horas de este viernes se registran retenciones en la AP-7 a la altura de Olèrdola y desde Subirats (Barcelona) en dirección Tarragona, después de que un accidente múltiple haya obligado a cortar dos carriles, y también se registra congestión en el tramo de la AP-7 entre Montmeló y Mollet del Vallès (Barcelona) en dirección Girona.