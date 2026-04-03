470.498 vehículos salen de Barcelona hasta las 11 horas de este viernes, el 84% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: viernes, 3 abril 2026 11:23
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BARCELONA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

470.498 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana del jueves a las 11 horas de este viernes, un 84% de los previstos (560.00).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 560.000 vehículos salgan del área de Barcelona entre este jueves y viernes, y que 590.000 vehículos regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

A las 11 horas de este viernes se registran retenciones en la AP-7 a la altura de Olèrdola y desde Subirats (Barcelona) en dirección Tarragona, después de que un accidente múltiple haya obligado a cortar dos carriles, y también se registra congestión en el tramo de la AP-7 entre Montmeló y Mollet del Vallès (Barcelona) en dirección Girona.

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