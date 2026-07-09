49 pymes completan el programa 'Accelera el Creixement' de la Diputación de Barcelona y Pimec

Clausura de la 14 edición del programa 'Accelera el Creixement', promovido por la Diputación de Barcelona y Pimec, en el Museu Marítim de Barcelona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49 pymes de la provincia de Barcelona han participado y completado la 14 edición del programa 'Accelera el Creixement', promovido por la Diputación de Barcelona y Pimec, que durante 9 meses las ha acompañado para diseñar un plan de impulso empresarial y ejecutarlo.

Según ha informado la Diputación de Barcelona este viernes en un comunicado, cada empresa ha recibido un acompañamiento valorado en 5.500 euros, aunque solo ha asumido una aportación de 750 euros brutos, trabajando con especialistas en ámbitos como la transformación digital, la internacionalización, la comercialización de productos y servicios, la financiación o la organización empresarial.

La institución ha destacado que el seguimiento realizado a las empresas participantes entre la primera y la décima edición, 3 años después de completar el programa, muestra un incremento medio del 52% de los beneficios, del 31% de la facturación y del 22% de la plantilla, además de que un 66% de las empresas ha introducido nuevos productos y novedades.

En esta edición han participado empresas de 11 comarcas, de las que 19 tienen su sede en el Vallès Occidental, 8 en el Baix Llobregat y 6 en el Vallès Oriental.

ENTREGA DE DIPLOMAS

Desde 2012 han participado en el programa un total de 697 empresas, que tienen una media de 42 trabajadores, desarrollan mayoritariamente su actividad en el sector industrial (52%) y facturan una media de tres millones de euros, y las pymes participantes valoran el programa con una nota media de 8,5.

En el acto de entrega de diplomas celebrado este miércoles en el Museu Marítim de Barcelona, la diputada de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación, Ana María Martínez, ha asegurado: "Tanto en momentos de incertidumbre como en contextos más favorables, es fundamental saber aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno: programas como este, fondos europeos u otras iniciativas públicas".

SALTO CUALITATIVO

Por su parte, el presidente de Pimec Barcelona, Xavier Pujol, ha puesto en valor la trayectoria de una iniciativa que "demuestra que, cuando las pymes disponen de las herramientas, el acompañamiento y la visión estratégica adecuados, son capaces de dar un salto cualitativo en competitividad y crecimiento".

Asimismo, la Diputación ha informado de que 82 pymes han presentado su candidatura para participar en la 15 edición del programa y que las 50 seleccionadas iniciarán el programa el próximo mes de septiembre.