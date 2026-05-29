Unos 50 docentes vuelven a cortar el tramo de Via Augusta ante Educación tras el receso de la mesa

Corte de la Via Augusta frente al Departament este viernes por la tarde. - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 docentes han vuelto a cortar hacia las 16.20 horas de este viernes el tramo de la Via Augusta frente a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, tras el receso de la mesa sectorial que vuelve a retomarse, previsiblemente a las 16.30, para seguir abordando mejoras laborales.

La carretera ya se había cortado esta mañana desde las 10.20 horas hasta las 13.30, aproximadamente y, tras un receso de más de dos horas, los profesionales educativos han vuelto a cortar este tramo al grito de 'Luchando también estamos educando', en apoyo a los representantes sindicales.

En la mesa de este viernes ha participado también la consellera Esther Niubó; los sindicatos quieren abordar las diferentes exigencias de los docentes pero específicamente la cuestión salarial, un aspecto en el que todavía no se han puesto de acuerdo con el departamento.