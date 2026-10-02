Unos 50 manifestantes claman contra Junts en Barcelona por su 'no' a los decretos y piden huelga general

Concentración en las inmediaciones de la sede de Junts en Barcelona por su 'no' a los decretos de vivienda. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 manifestantes del Sindicat de Llogateres acampados en la plaza Catalunya y de la PAH se han concentrado este viernes a mediodía en las inmediaciones de sede de Junts en Barcelona para clamar contra el partido por su rechazo a los reales decretos del Gobierno en materia de vivienda y han llamado a la huelga general.

Los concentrados han silbado y han proferido gritos de 'Fuera' cuando han conseguido, a través de un altavoz, retransmitir la intervención de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Congreso, en la que ha justificado el voto en contra de su grupo a los decretos.

Ante un importante dispositivo policial de los Mossos d'Esquadra para proteger la sede de los de Carles Puigdemont, los manifestantes han coreado lemas como 'Junts, cabrón, queremos soluciones', ' Huelga, huelga general', 'El que siembra miseria, recoge rabia', 'No es un suicidio, son asesinatos' y 'No toleraremos más desahucios', entre otros.