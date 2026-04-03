500.228 vehículos salen de Barcelona hasta el mediodía de este viernes, el 89,3% de los previstos

Se registran retenciones en la AP-7 en Olèrdola (Barcelona) por un accidente múltiple

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: viernes, 3 abril 2026 12:16
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BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

500.228 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana del jueves hasta el mediodía de este viernes, un 89,3% de los previstos (560.00).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 560.000 vehículos salgan del área de Barcelona entre este jueves y viernes, y que 590.000 vehículos regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

A mediodía de este viernes se registran retenciones en la AP-7 a la altura de Olèrdola y desde Avinyonet del Penedès (Barcelona) en dirección Tarragona, después de un accidente múltiple con 5 turismos implicados que ha obligado a cortar dos carriles que ya se han podido reabrir.

Por este accidente el Sistema d'Emergències Mèdiques ha atendido a tres heridos en estado menos grave.

Por otra parte, también se registra congestión en el tramo de la AP-7 entre Montmeló y Mollet del Vallès (Barcelona) en dirección Girona, en la C-32 entre Castelldefels y Sitges (Barcelona) en dirección Tarragona por un accidente y en la C-16 entre Berga y Cercs (Barcelona) en dirección norte.

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