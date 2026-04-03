500.228 vehículos salen de Barcelona hasta el mediodía de este viernes, el 89,3% de los previstos

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

500.228 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana del jueves hasta el mediodía de este viernes, un 89,3% de los previstos (560.00).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 560.000 vehículos salgan del área de Barcelona entre este jueves y viernes, y que 590.000 vehículos regresen a partir del domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa.

A mediodía de este viernes se registran retenciones en la AP-7 a la altura de Olèrdola y desde Avinyonet del Penedès (Barcelona) en dirección Tarragona, después de un accidente múltiple con 5 turismos implicados que ha obligado a cortar dos carriles que ya se han podido reabrir.

Por este accidente el Sistema d'Emergències Mèdiques ha atendido a tres heridos en estado menos grave.

Por otra parte, también se registra congestión en el tramo de la AP-7 entre Montmeló y Mollet del Vallès (Barcelona) en dirección Girona, en la C-32 entre Castelldefels y Sitges (Barcelona) en dirección Tarragona por un accidente y en la C-16 entre Berga y Cercs (Barcelona) en dirección norte.