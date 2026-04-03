540.712 vehículos salen de Barcelona en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

540.712 vehículos, un 96,6% del total previsto (560.00), han salido del área metropolitana de Barcelona desde las 8 de la mañana de este jueves y hasta este viernes durante la segunda fase de la operación salida de Semana Santa.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) el pico de retenciones en las carreteras catalanas se ha producido a las 12.30 horas de este viernes, con un total de 81 kilómetros de colas, un 18% menos que el año pasado.

Las retenciones más destacadas este viernes se han producido en la AP-7 a la altura de Olèrdola (Barcelona), a causa de un accidente múltiple con diversos vehículos implicados que ha restringido dos carriles de circulación en sentido Tarragona provocando retenciones desde Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), y que ha dejado 3 heridos menos graves trasladados por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Hospital de Sant Camil.

Para mejorar la movilidad y evitar que la congestión se agravara, a partir de las 10 horas se ha podido abrir el carril adicional en sentido contrario en la AP-7 entre Martorell y Banyeres del Penedès (Barcelona), para contener la afectación en este tramo.

También en la AP-7, en el tramo del Vallès (Barcelona), se han registrado retenciones entre Mollet del Vallès y Montmeló en sentido Girona, que han quedado limitadas después de la apertura del carril adicional desde Montmeló a Sils (Girona)

RESTO DE VÍAS

En el resto de la red viaria se han producido retenciones en la C-16 entre Berga y Cercs (Barcelona); en la C-17 en Ripoll (Girona) y en accesos a zonas de playa, especialmente en la C-35 y la C-65 en Llagostera (Girona); en la N-II entre Tordera (Barcelona) y Vidreres (Girona) y en la C-32 entre Castelldefels y Sitges (Barcelona).

Respecto a la operación retorno se prevé una movilidad muy elevada entre las 12 horas del domingo y la noche del lunes, con un volumen estimado de 590.000 vehículos, siendo el lunes la jornada que se prevé de mayor actividad con 270.000 vehículos en dirección al área metropolitana de Barcelona.