Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra desplegarán este domingo el dispositivo especial URNA 2026 con motivo de las elecciones generales, en el que 5.500 efectivos de la policía catalana y 3.000 Policías Locales velarán por la seguridad en los 2.674 colegios electorales de Catalunya y trabajarán para garantizar el derecho a voto y el normal desarrollo de la jornada.

Los principales objetivos del dispositivo son garantizar la seguridad de los colegios electorales, preservar el orden público, proteger a las personas y las instalaciones vinculadas al proceso electoral, prevenir y gestionar incidencias y asegurar el correcto desarrollo de todas las fases de la jornada electoral, desde la apertura de los centros de votación hasta la finalización del escrutinio, informó el cuerpo catalán en un comunicado el viernes.

Además de la seguridad de los puntos de votación, el dispositivo prevé la protección de infraestructuras estratégicas y de comunicaciones relacionadas con el proceso electoral, así como medidas específicas de prevención, detección y respuesta ante posibles ciberamenazas que puedan afectar al proceso.

También se garantizará la disponibilidad de recursos policiales para dar una respuesta inmediata a cualquier incidencia que pueda alterar el desarrollo de la jornada.

Uno de los elementos fundamentales del dispositivo URNA 2026 es la coordinación y el trabajo conjunto entre los Mossos y los cuerpos locales, cuya colaboración permitirá optimizar los recursos disponibles, garantizar la cobertura efectiva del territorio y asegurar una respuesta coordinada ante cualquier incidencia.