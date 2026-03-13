Unas 60 personas rechazan ante el Palau Blaugrana el partido con el club israelí Hapoel Tel Aviv

Manifestantes protestan ante el Palau Blaugrana por la visita del equipo de baloncesto israelí Hapoel Tel Aviv - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 60 personas, según fuentes municipales, y 100 según las entidades organizadoras, se han concentrado este viernes por la tarde ante el Palau Blaugrana para mostrar su rechazo ante el partido de baloncesto previsto a las 20.30 horas entre el FC Barcelona y el equipo israelí Hapoel Tel Aviv, sobre el que consideran que debe ser expulsado de la Euroliga.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Coalició Prou Complicitat amb Israel, Celia Cassanyes, ha lamentado que esta competición deportiva todavía sigue permitiendo que diferentes equipos israelíes jueguen sin "ningún cuestionamiento", haciendo del deporte una herramienta de normalización para tapar cosas del crimen sistemático".

"Es incomprensible que esto siga siendo así a día de hoy mientras Israel bombardea la Franja de Gaza, el Líbano, Siria e Iran, y lo siga haciendo con total impunidad", ha dicho ante el estadio del equipo barcelonés una hora antes de que se inicie el partido, que se jugará a puerta cerrada.

Los manifestantes han ondeado banderas de Palestina y han desplegado una pancarta que rezaba 'Aturem el partit. Aturem el genocidi', y entre las entidades está la Comunitat Palestina de Catalunya, el Sindicat de Llogateres, Arran y el Consell de la Joventut de Barcelona, entre otras.

"Es necesaria voluntad política y hay que posicionarse en el lado correcto de la historia", ha concluido Cassanyes.