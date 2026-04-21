El 63,8% de los vecinos de Barcelona solo se saluda y el 9,6% ha tenido disputas, según un estudio

Archivo - Viviendas en la ciudad de Barcelona - DAVID ZORRAQUINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 63,8% de los vecinos de Barcelona se limita a saludarse y el 9,6% ha tenido conflictos en el último año, según los datos de la encuesta sobre convivencia hecha por el Institut Metròpoli con la financiación del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Además, el 42,6% mantiene conversaciones breves, mientras que el 16,1% se hace favores, el 8,4% comparte problemas personales, el 4,3% se visita y el 2,4% comparte actividades de ocio, detallan ambas entidades este martes en un comunicado.

Los conflictos afectan a un 9,6% de la población de Barcelona y están motivados principalmente por el ruido, con un 46,1%, seguido de discusiones, que tiene un 14,7%, y problemas de limpieza o mantenimiento, con un 11,6%, y el 72,1% de los casos se resuelven directamente entre vecinos.

El 76,1% de los barceloneses se relaciona con sus vecinos al menos ocasionalmente y el 70,3% afirma conocerlos, aunque la implicación comunitaria es menor, ya que solo el 21% se ha movilizado para resolver problemas en el barrio y el 15,6% ha participado en acciones comunitarias.

El 91,9% considera que su barrio está bien comunicado y el 86,2% que dispone de zonas verdes, mientras que el 44,5% señala la suciedad como un problema, y el 9,8% afirma haberse sentido solo o excluido en el último mes, porcentaje que sube al 11,7% entre los jóvenes.