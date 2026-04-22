El 65% de empresas de gran consumo crece hasta marzo, pero modera expectativas, según Aecoc

Archivo - El presidente de AECOC, Ignacio González. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 65% de empresas del gran consumo ha crecido durante el primer trimestre de 2026, si bien modera expectativas debido al entorno de creciente incertidumbre económica y geopolítica, según el informe La Voz del Gran Consumo', elaborado a partir de las opiniones de más de 200 altos directivos de empresas líderes de la industria y la distribución del sector.

Durante el primer trimestre del año, el 65% de las empresas declara haber incrementado sus ventas respecto al mismo periodo de 2025, mientras que un 24% asegura haberse mantenido estable y un 11% reconoce descensos.

Así, el 42% de las compañías prevé crecimientos superiores al 5%, mientras que el 29% anticipa incrementos más moderados, un 25% cree que sus ventas se mantendrán estables y un 4% espera descensos, informa este miércoles la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc).

Este ajuste en las previsiones está directamente relacionado con el contexto geopolítico: el 42% de las empresas reconoce haber revisado sus previsiones a la baja, frente a un 61% que no ha realizado cambios y un 5% que incluso prevé un impacto positivo.

En este escenario, "el principal riesgo para cumplir las previsiones es el incremento de costes, señalado por el 47% de los encuestados", indica el estudio, seguido de la caída del consumo (31%) y la incertidumbre geopolítica (15%).

El impacto del contexto internacional revierte especialmente en los costes, mencionados por el 80% de las empresas y también destacan la volatilidad de la demanda (7%) y los retrasos en la cadena de suministro (7%).

Para hacer frente a esta situación, las compañías están adoptando diferentes medidas, de entre las que destaca la reducción de costes (37%) en base a medidas de eficiencia.

EUROPA

En el ámbito europeo, el 45% reclama una Europa más fuerte y unida que defienda los intereses de las empresas del sector; el 23% de las empresas considera necesario redefinir sus alianzas estratégicas en el mundo, mientras que el 31% considera que hay que asumir que los valores tradicionales europeos han quedado obsoletos.

En el ámbito español, las principales preocupaciones de las compañías son el incremento de la inflación (28%), la presión regulatoria (26%) y la caída del consumo (23%); también aparecen el aumento de la tensión internacional (14%) y la inestabilidad institucional (9%).

En línea con este diagnóstico, el 41% de las empresas solicita al Gobierno la deflactación del IRPF para incrementar el poder adquisitivo de los consumidores; el 24% la reducción del IVA de los productos esenciales; el 18% declarar al gran consumo como sector intensivo en consumo de energía para que pueda contar con medidas especiales de apoyo, y el 12% más ayudas directas a los sectores clave.

Otras peticiones incluyen la agilización administrativa (7%) y medidas contra el absentismo (5%), el principal desafío en materia recursos humanos según el 54% de las empresas, seguido por la captación y fidelización del talento (21%), la dificultad para cubrir determinadas posiciones (12%) y la adaptación de los equipos a las tecnologías exponenciales (12%).

ABSENTISMO

Para afrontar el problema del absentismo, el 56% apuesta por abordar la cuestión como un problema de Estado, el 31% por la intervención de los servicios de vigilancia de salud para agilizar los procesos de seguimiento o las altas y el 7% por incrementar las medidas de flexibilidad y conciliación en las empresas.

En sectores como el turismo y la hostelería, el impacto del entorno también es significativo: el 58% de las empresas cree que España recibirá más turistas como destino seguro, mientras que el 26% cree que el consumidor tendrá menos poder adquisitivo y gastará menos fuera del hogar y el 11% proyecta que el consumidor priorizará el ahorro ante la incertidumbre actual.