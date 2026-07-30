Un 70% de emprendedores sufre estrés o ansiedad por su negocio, según la Diputación de Barcelona

Archivo - Una persona atendida en un CLSE de la Diputación - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un 70% de las personas que han iniciado un negocio han sufrido estrés o ansiedad relacionadas con su actividad empresarial y más del 40% la sufrido a menudo o muy a menudo, indica el informe de la Diputación de Barcelona 'La salut emocional de les persones emprenedores'.

El estudio, a partir de 1.124 entrevistas en 27 Centros Locales de Servicios a las Empresas (CLSE) de la Diputación, afirma que emprender es un desafío económico pero también emocional, informa este jueves en un comunicado.

La incertidumbre económica es la principal causa de estrés y ansiedad (61%), seguida por el exceso de responsabilidades y carga de trabajo (23,2%) y las dificultades administrativas (22,6%).

Un 30,4% de emprendedores afirman haber pedido algún tipo de ayuda por su malestar, por lo que casi un 70% no han buscado asesoramiento externo, y la Diputación concluye que el margen de mejora en este ámbito es muy amplio.

El estudio forma parte de la 12 edición del estudio de seguimiento a empresas creadas con apoyo de los CLSE entre 2022 y 2025, que afirma que más de la mitad de las empresas creadas a través de este mecanismo siguen activas 3 años después.