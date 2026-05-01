Unas 700 personas se manifiestan con la CGT por el 1 de Mayo en Barcelona, según la Guàrdia Urbana

Manifestación de la CGT por el 1 de Mayo en Barcelona - CGT CATALUNYA

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 700 personas han participado en la manifestación convocada por CGT Catalunya este viernes con motivo del 1 de Mayo, según cifras de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La manifestación, bajo el lema 'Any de revolucions i lluites' se ha iniciado en los Jardinets de Gràcia y los manifestantes han avanzado hasta la plaza de Joanic, donde se han llevado a cabo los parlamentos finales, informa el sindicato en un comunicado.

La CGT ha remarcado la "precariedad constante" que sufre la clase trabajadora y la pérdida de poder adquisitivo que está viviendo mientras, dicen, los servicios públicos se deterioran por falta de recursos económicos y humanos.

Durante todo el recorrido se han gritado lemas contra la precariedad laboral, las malas condiciones de trabajo y la "necesidad de luchar en la calle" para no dejar el poder de decisión en los partidos.

Han participado militantes de los 11 sindicatos que componen la Federació Local de CGT Barcelona, además de la Federación local de CGT Viladecans, de CGT Manresa y Sanitat CGT Terrassa (Barcelona)