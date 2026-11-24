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BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 74% de los pagos por cargar coches eléctricos son mediante tarjeta bancaria, y este método de pago es el preferido (41%), según un estudio del Payment Innovation Hub en colaboración con CaixaBank, Global Payments, Ingenico, Visa y Arval.

Aunque la satisfacción general de los usuarios alcanza una nota de 4,4 sobre 5, esta valoración está estrechamente ligada a que el 86% dispone de un punto de recarga privado en su hogar, informan este martes los impulsores del estudio en un comunicado.

Por lo que se refiere a los conductores de coche eléctrico, más de la mitad (55%) se ha sumado a esta tecnología en los últimos 12 meses y un 93% "se estrena por primera vez en el sector".

A esta aceleración se le suma el mercado de segunda mano, que representa el 16% de las operaciones.

PUNTOS PÚBLICOS DE CARGA

El estudio advierte, sin embargo, de que el aumento previsto de la demanda pública por parte de usuarios sin garaje propio exige "mejorar progresivamente la experiencia en los puntos públicos para evitar que las incidencias operativas se conviertan en una barrera de entrada a la movilidad eléctrica".

La investigación identifica un "gran interés por fórmulas comerciales transparentes" de recarga: un 51% de los usuarios se muestra interesado en modalidades de suscripción mensual para la red pública.

A partir del análisis, el estudio propone recomendaciones, como avanzar hacia experiencias de pago "sin fricciones", potenciar sistemas donde el vehículo no solo recibe energía sino que la devuelve al hogar o a la red o desarrollar herramientas avanzadas como carga inteligente o precios dinámicos según hora o ubicación.