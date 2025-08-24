79 municipios de Tarragona y Lleida en riesgo alto por incendios este domingo

Imagen del mapa del Pla Alfa para este domingo - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

79 municipios catalanes están en riesgo alto por incendios este domingo, en las comarcas del Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat y Conca de Barberà (Tarragona), Garrigues, Segrià y Noguera (Lleida).

En las provincias de Barcelona y Girona algunos municipios mantienen un riesgo de incendio moderado, según ha informado el Departament de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las tormentas eléctricas en el interior, sumadas a las fuertes rachas de viento, podrían aumentar el peligro en algunos puntos, según informa el Departament, que recuerda la importancia de alertar al 112 ante cualquier señal.