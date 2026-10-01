800 concentrados en la plaza Sant Jaume de Barcelona exigen convalidar los decretos de vivienda

Concentración en plaza Sant Jaume por los decretos de la vivienda - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 800 personas según la Guàrdia Urbana se han concentrado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona este jueves 20 a 21 horas en una 'cacerolada' para exigir la convalidación de los decretos ley sobre vivienda --'decreto Maricarmen'--, aprobados esta semana por el Consejo de Ministros.

La acción, convocada por el Sindicat de Llogateres, ha comenzado a las 20 horas de este jueves y se está realizando en diferentes ciudades españolas ante sus consistorios, en solidaridad con el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha afirmado que "mañana no acaba nada, mañana empieza todo" y asegura tener claro que a partir de este viernes se comenzará a caminar hacia una huelga general, dice.

Ha puesto el foco en la decisión de Junts, para pedirle que voten que sí a los decretos, ya que asegura que esto va en favor de todos los ciudadanos de Catalunya, y considera necesario "un impuesto a la riqueza para la adquisición masiva de vivienda pública y prohibir las compras especulativas de manera efectiva".

La portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha asegurado que esta situación esta generada porque "la vivienda es un negocio al servicio de los beneficios de los rentistas y especuladores", y cree que este modelo ha fracasado.

CACEROLAS Y LLAVES

Los participantes llevaban camisetas en las que se leía 'El racismo institucional mata' y pancartas con frases como 'Contratos indefinidos ya' y 'Alquileres asequibles para todos', y junto a las cacerolas y los silbatos también han agitado las llaves de sus viviendas para hacer más ruido.

En otros carteles se podía leer 'O se mueven o no nos movemos', 'Defender a Catalunya es votar el derecho' y 'Aquí no hay quien viva'; y la acción ha contado con el apoyo de la PAH así como de otras organizaciones y entidades a favor de la vivienda.

Ha acabado en torno a las 21 horas y, al finalizar los participantes en la acción han decidido unirse a la acampada que se está realizando en la plaza Catalunya de Barcelona por el derecho a la vivienda.