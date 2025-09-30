8.000 encuestas contestadas tras el envío de Es-Alert en L'Ebre, Tarragona y Penedès (Barcelona)

Archivo - La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, durante una prueba de envío masivo de mensajes a teléfonos móviles inteligentes para alertar de emergencias, en la sala de mandos del CECAT. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha realizado este martes a las 10.00 horas un simulacro de envío de alertas Es-Alert a teléfonos móviles de Terres de l'Ebre, Tarragona y el Penedès (Barcelona), y en los minutos posteriores al envío, más de 8.000 personas han contestado la encuesta de valoración que se adjuntaba en el mensaje.

La gran mayoría de personas han informado de un resultado positivo al recibir este mensaje de alerta correctamente, y la encuesta estará activa en la web de Protecció Civil unas horas más para aquellas personas que no han recibido el mensaje y se encontraban en zonas donde tendrían que haber sonado, informa en un comunicado este martes.

Cocnretamente, el envío se ha hecho sobre Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat y Tarragonès, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta y Baix Penedès (Tarragona), así como en Alt Penedès, Garraf y parte del Anoia (Barcelona), y la directora Marta Cassany ha afirmado que se trata de una herramienta "muy útil" en emergencias para alertar en caso de riesgo grave.