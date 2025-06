El 83% de catalanes apoya reducir la jornada laboral, según el CEO

El 84% avala traspasar Rodalies y el 49% cree que mejorará el servicio

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 55% de catalanes está 'muy de acuerdo' y un 28% 'de acuerdo' con la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas sin que conlleve bajar el salario, según la primera oleada de la encuesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Realizada entre el 13 de febrero y el 14 de abril, la encuesta refleja las respuestas dadas por 1.797 personas con un margen de error cercano al +/-2,31.

Por contra, un 10% de los encuestados se muestra 'en desacuerdo' con la reducción de la jornada laboral, un 6% 'muy en desacuerdo' y 1% no contesta.

RODALIES

En relación a traspaso de Rodalies, un 84% avala y aprueba su necesidad y también prevalecen los que consideran que conllevará una mejora del servicio.

En concreto, un 49% vaticinan que mejorará el servicio; un 23% que seguirá igual y no cambiará nada; un 6% cree que empeorará, y el 22% no sabe o no contesta ante esa pregunta.

ZONAS INUNDABLES

Tras la Dana, la encuesta también pregunta por actuaciones en zonas inundables, cuestión en la que un 48% cree que no hay una conciencia generalizada sobre los riesgos de estas zonas, mientras que un 38% piensa lo contrario y un 17% no se pronuncia.

A la pregunta de si creen que el Govern debe intervenir en promociones urbanísticas y servicios públicos y turísticos en estas zonas, un 81% lo defiende (un 50% 'muy de acuerdo' y un 31% 'bastante de acuerdo), mientras que un 9% no lo comparten.

COCHES ELÉCTRICOS

Sobre el vehículo eléctrico, un 28% descarta comprarse uno porque lo ve demasiado caro, un 23% porque faltan puntos de recarga y el resto porque cree que tiene poca autonomía o que la tecnología es demasiada nueva.

Un 31% no tiene una opinión negativa ni positiva de este tipo de vehículos, el mismo porcentaje que suman los que tiene una opinión positiva o muy positiva, y un 27% lo ven de forma negativa o muy negativa.

ENERGÍAS RENOVABLES

Una mayoría del 67% defiende acelerar la implantación de las energías renovables para combatir el cambio climático aunque conlleve alterar el paisaje actual, mientras que un 26% responde que hay que desacelerar estas políticas y un 7% no sabe o no contesta.

Los resultados de la encuesta también recogen que el tipo de energía no altera las pautas en la predisposición favorable de los encuestados para la reserva de espacios en la propia comarca para producir energía renovable, ni generan un rechazo específico.

INSTITUCIONES EUROPEAS

En un apartado de administración y gestión, los catalanes suspenden la valoración del grado de confianza que les merecen algunas instituciones europeas: un 4,6 el PE y el Gobierno de la UE, y un 4,5 el BCE.

Y sobre el sentimiento europeísta, un 61% se siente tan europeo como hace cinco años, un 12% más que entonces, un 23% menos y un 4% no responde.