Archivo - Un camarero trabaja en un local de ocio nocturno - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 99,1% de las mujeres ha sufrido violencia sexual en contextos de ocio nocturno y el 68,7% de las mujeres ha sufrido tocamientos no deseados, según un estudio de la Fundación Salud y Comunidad (FSC) presentado este lunes.

El informe, titulado 'A contraluz: entre el reconocimiento y la impunidad', se ha hecho a partir de 1.083 entrevistas y revela que solo el 5,9% de los hombres admite haber hecho tocamientos no deseados, ha informado la fundación en un comunicado.

El 82% de las mujeres ha sufrido insistencia ante una negativa, el 20,7% ha sufrido alguna agresión sexual con penetración y el 97,4% ha presenciado alguna forma de violencia sexual hacia la mujer.

"AGRESOR FANTASMA"

Los autores explican a través del fenómeno del "agresor fantasma" la desproporción entre la alta incidencia de la violencia sufrida por mujeres y el bajo reconocimiento de los agresores.

Otro de los resultados destacados del informe tiene que ver con la relación entre el consumo de drogas y las violencias sexuales: más de 8 de cada 10 personas asocian la sumisión química al consumo involuntario de sustancias.

Sin embargo, la investigación ha identificado como "mucho más habitual" el aprovechamiento por parte del agresor de una situación de vulnerabilidad, derivada del consumo voluntario de alcohol u otras drogas.

PUNTOS LILA "MUY ÚTILES"

En cuanto a la respuesta institucional, el 51% de las mujeres considera los puntos lila "muy útiles", pese a que solo el 20,9% los ha usado.

Entre las necesidades más urgentes, las participantes destacan la ampliación de los recursos de acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia sexual y la sensibilización dirigida especialmente a los hombres.