Abezeta Group adquiere la mayoría de las acciones de Lucky Spain Graphics

Sede de Abezeta Group - ABEZETA

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Abezeta Group ha adquirido la mayoría de las acciones de Lucky Spain Graphics, lo que le permite "reforzar su proyecto de crecimiento sostenible a medio y largo plazo", informa en un comunicado este lunes.

Con esta integración, Abezeta Group representará a los dos principales fabricantes chinos de planchas offset y flexo, Huaguang y Strong, en el mercado español, ampliando de manera significativa su oferta y su capacidad de respuesta a las necesidades del sector gráfico.

El presidente ejecutivo de la empresa, Albert Martínez, ha explicado que la operación consolida su "liderazgo en el mercado" y amplía el porfolio de productos.