Abierta la convocatoria de ayudas para fomentar museos y patrimonio en Alt Pirineu i Aran (Lleida)

Imagen de 'raiers' - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) de la Conselleria de Territorio ha abierto la convocatoria de subvenciones para fomentar y consolidar museos y equipamientos patrimoniales en Alt Pirineu i Aran (Lleida) por un importe de 63.000 euros, informa el departamento en un comunicado este lunes.

Las subvenciones incluyen desde actuaciones de dinamización social y cultural, mejoras a la accesibilidad comunicativa y audiovisual de los equipamientos museísticos y patrimoniales, la elaboración de proyectos de digitalización del fondo museístico y para la mejorar de la gestión de museos y equipamientos.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que que van destinadas a los museos y equipamientos inscritos en la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran.

Ha añadido que son medidas de impulso económico y también de acompañamiento a los equipamientos para llevar a cabo la digitalización de sus fondos y hacerlos más accesibles a todo el mundo.

El importe máximo de las subvenciones es de 3.500 euros, y se podrán solicitar hasta el 23 de noviembre, en referencia a las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 22 de noviembre de 2026.