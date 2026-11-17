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BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a la edición 2027 de los Premis Cambra, informa en un comunicado este martes.

Las compañías aspirantes a los reconocimientos a la internacionalización, la estrategia ESG, la innovación y el emprendimiento pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo 2 de febrero.

Estos galardones reconocen a las empresas y los emprendedores que "contribuyen al desarrollo económico y social" de la demarcación de la Cámara de Terrassa.

En todas las categorías se valorará la experiencia en cooperación empresarial, la participación en clústers, la colaboración entre universidad y empresa o el trabajo con agrupaciones y asociaciones.

El jurado estará integrado por representantes de la Generalitat, los ayuntamientos de la demarcación y los órganos de gobierno de la corporación, junto a galardonados en ediciones anteriores y representantes de los medios de comunicación.