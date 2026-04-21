Abiertos dos carriles de la AP-7 en Santa Oliva (Tarragona) tras retirarse el camión volcado

El camión volcado que se ha retirado de la AP-7 a la altura de Santa Oliva en dirección Barcelona - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
TARRAGONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La autopista AP-7 ha podido reabrir dos de sus carriles a la altura de Santa Oliva (Tarragona) en dirección Barcelona sobre las 14.00 horas de este martes después de que el camión que ha volcado sobre las 08.00 se haya podido retirar de la calzada, informa el Servei Català de Trànsit en 'X'.
No obstante, todavía se mantiene cortado el carril derecho de la autopista para poder llevar a cabo las tareas de reparación.
Por otro lado, la autopista sigue cortada a la altura de El Vendrell (Tarragona) con desvíos hacia la N-340 y la autopista de pago C-32.