El abogado de Puigdemont cree que el TJUE avalará el próximo 16 de julio la Ley de Amnistía

Archivo - El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, a su llegada a una vista pública, en el Tribunal Supremo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, prevé que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ratificará en su sentencia el próximo 16 de julio el criterio del Abogado General del Tribunal, que avala la Ley.

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press este viernes, Boye ha afirmado que es optimista respecto a la sentencia del Tribunal Europeo, pero que desconfía de los tribunales españoles: "El Tribunal Constitucional, de la mano de Cándido Conde Pumpido, hace lo que quiera".

En este sentido, ha subrayado su previsión de que la sentencia les dé la razón respecto a la Ley y ha afirmado que no tendría que quedar ninguna excusa por parte de los tribunales españoles para avalarla, también en el caso de la malversación: "Siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que no deberían. Me cuesta imaginar ya qué se pueden inventar".

Asimismo, ha acusado a Conde Pumpido y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de establecer una estrategia concertada "para que esto sea lo más tarde posible".

Preguntado por si se aventura a poner fecha para el regreso de Puigdemont a Catalunya, Boye ha apuntado que primero tendrán "que mirar la resolución y lo que digan" los tribunales posteriormente.