El abogado de Shakira ve "bastante impensable" que ella residiera 183 días en España estando de gira

Archivo - La cantante Shakira (c), junto a sus abogados, Pau Molins (3i), Miriam Company (5i), a su salida del juzgado el día que comenzó su juicio en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Shakira, José Luis Prada, ha expresado este martes que era "bastante impensable" que la cantante residiera un mínimo de 183 días en España en 2011 mientras estaba de gira tras la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha concluido que la artista colombiana no defraudó a Hacienda en 2011 y que debe devolverle 60 millones de euros.

"Ha sido realmente un procedimiento muy largo y muy difícil y con momentos muy duros, pero que felizmente se ha resuelto con una sentencia inequívoca en sus términos, muy rotunda, en donde se reconoce el hecho fundamental de que ella no era residente en España", ha dicho en una entrevista en Tele5 recogida por Europa Press.

Ha celebrado que la Audiencia Nacional condene en costas a la Administración Tributaria porque "jurídicamente significa que no había ningún fundamento suficiente para pleitear" y ha apuntado que, para la artista, la sentencia ha supuesto una victoria moral y reputacional.