El abogado de Shakira ve "escasas posibilidades" de que el recurso de Hacienda prospere

Archivo - La cantante Shakira (c) junto a sus abogados, Pau Molins (2i), Miriam Company (1d), a su salida de la Audiencia Nacional el día que comienza su juicio, a 20 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Shakira, José Luis Prada, ha asegurado que ve "escasas posibilidades" de que prospere el recurso que impulsará la Agencia Tributaria contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que ha concluido que la artista colombiana no defraudó a Hacienda en 2011 y que debe devolverle 60 millones de euros.

Así lo ha afirmado este lunes en una entrevista en el canal 24h, en la que ha señalado que el hecho de que la Agencia Tributaria inste a la Abogacía del Estado a recurrir esta decisión judicial ante el Tribunal Supremo era algo absolutamente previsible: "Tiene toda la lógica y forma parte de las reglas del juego".

No obstante, el letrado ha señalado que se trata de una resolución muy contundente y que deja claro "inequívocamente" que Shakira no estuvo en España el tiempo legal exigido --183 días--, un hecho que para el abogado es obvio, porque la artista colombiana estaba en plena gira, por lo que no se le puede considerar residente fiscal en el país.

Además, ha señalado que la Audiencia Nacional condena en costas a la Administración Tributaria, una hecho "bastante inusual, bastante insólito", lo que significa que no había fundamento para iniciar ni mantener este procedimiento administrativo.

Sobre la condena por defraudar a Hacienda entre 2012 y 2014, que se cerró con una conformidad, por la que la artista aceptó abonar una multa de 7 millones de euros, su abogado ha subrayado que jurídicamente se habría apostado por continuar con el procedimiento, pero que ella "emocionalmente estaba en una situación de cambios" en su vida personal y familiar.

"Todo esto fue un cóctel de emociones, y ella prefirió pagar 7 millones de multa, que es lo que se acordó, y olvidarse del tema", ha dicho su abogado, que ha lamentado que si la Agencia Tributaria considera que una persona ha cometido una infracción, para poder hacer prosperar un recurso o para evitar ejecuciones, hay que pagar hasta que un tribunal diga lo contrario: "Shakira se pudo salvar porque tenía la capacidad para hacerlo, pero esto no siempre pasa".