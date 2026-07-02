Abre un carril de la AP-7 en La Pobla de Montornès (Tarragona), aunque sigue habiendo retenciones

Camión volcado que corta la AP-7 en la Pobla de Montornès (Tarragona) en sentido sur este jueves - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

TARRAGONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 a la altura de la Pobla de Montornès (Tarragona) ha podido abrir uno de sus carriles este jueves sobre las 14 horas en sentido sur, lugar donde se ha producido un accidente que ha obligado a cortar la vía a primera hora, si bien sigue habiendo retenciones desde Santa Oliva.

El Servei Català de Trànsit (SCT) también indica en un comunicado que hay cola en la N-340 de El Vendrell a Creixell (Tarragona), y en la AP-2 de Santa Oliva a La Bisbal del Penedès y de Vila-rodona hacia Lleida.

El choque entre un camión y un turismo a las 7.20 horas ha obligado a cortar la autopista durante prácticamente cinco horas, por lo que se han propuesto diversas vías alternativas que han ido acumulando retenciones.