La ACA amplía en 14 millones la inversión en ayudas para mejorar el abastecimiento en alta de agua

Exterior de un depósito de agua municipal - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha ampliado en 14 millones de euros la dotación presupuestaria de la línea de ayudas destinada a mejorar el abastecimiento en alta de agua en el mundo local, tanto para ayuntamientos como para entidades supramunicipales de toda Catalunya.

Con esta ampliación se pasará a destinar un total de 27 millones de euros, doblando la inversión inicial prevista, a raíz del elevado número de solicitudes que se han recibido y para dar la máxima cobertura, informa la ACA en un comunicado este viernes.

Estas subvenciones servirán para incrementar la garantía de agua, tanto en calidad como en cantidad, sobre todo en municipios que disponen de captaciones vulnerables y se acogerán actuaciones destinadas a garantizar la calidad del agua suministrada en nuevas captaciones, nuevas conexiones en alta y la rehabilitación de depósitos y tuberías.

Una de las novedades de la línea de ayudas es la subvención de proyectos constructivos para minimizar imprevistos en las actuaciones y aumentar el porcentaje de ejecución de las obras, que se deben ejecutar en el periodo que inició el 1 de enero de 2025 y que finaliza una vez transcurridos 32 meses a contar desde el día siguiente a la notificación de resolución de la subvención.

Con estos cambios, las subvenciones se otorgarán siempre que se presente un proyecto constructivo que defina debidamente la actuación y, si no se dispone de él, la línea específica para la financiación de la redacción de proyectos permitirá a los entes locales poder definir la actuación y presentar su ejecución.

PLAN CONTRA LA SEQUÍA

Desde que se activó el Pla de Sequera en septiembre de 2021 la ACA ha destinado cerca de 247 millones de euros a través de diversas líneas de ayudas para garantizar el abastecimiento.

Así, se han destinado hasta 130 millones para mejorar la eficiencia de las redes de suministro municipales en baja; 67 millones a mejorar el abastecimiento en alta; 20 millones para la recuperación y construcción de pozos; 13 millones en la mejora y refuerzo de redes de abastecimiento supramunicipales y 12,7 millones a la cofinanciación del transporte de agua en camiones cisterna y obras de emergencia.

Además, se han destinado 1,5 millones en la redacción de planes directores del servicio de abastecimiento municipal y un millón para la mejora del control de los caudales en alta.