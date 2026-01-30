El ACA destina más de 1,6 millones para garantizar el suministro en municipios del Solsonès (Lleida)

Nuevo depósito en la potabilizadora de Llera - ACA

LLEIDA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, y el presidente de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (Lleida), Daniel Rovira, han inaugurado las actuaciones que incrementarán la garantía del suministro de agua en 11 municipios del Solsonès, informa la ACA en un comunicado este viernes.

Los trabajos, que se han desplegado a través de dos fases entre 2021 y 2025, se han centrado en la conexión entre la captación del río Cardener y las potabilizadoras de Llera y Torregassa, con una inversión total de más de 1,6 millones, con aportación de dos subvenciones de la ACA por 1,1 millones de euros.

Estas actuaciones aportan más seguridad en el suministro de agua de la comarca, que cuenta con tres estaciones potabilizadoras y más de 785 kilómetros de redes de distribución; y en los últimos 4 años la ACA ha otorgado dos ayudas para mejorar el abastecimiento desde el Cardener hasta las potabilizadoras de Llera y Torregassa.