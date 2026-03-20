La ACA y La Sínia (Tarragona) renuevan el convenio de custodia fluvial en el río Gaià por 4 años

Una de las acciones en el río Gaià - ACA

TARRAGONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la Associació Mediambiental La Sínia (Tarragona) han renovado el convenio de custodia fluvial en el río Gaià por 4 años más, informa la ACA en un comunicado de este viernes.

Es "el primero" que se firma para dar continuidad al anterior, ya agotado después de sus primeros 8 años de existencia, permitiendo seguir con las acciones de conservación y restauración del río Gaià y su biodiversidad.

El convenio engloba íntegramente la cuenca fluvial del Gaià y, por tanto, "no trata solo un tramo concreto del río, sino que se trabaja en la totalidad de la cuenca, desarrollándose en una gran cantidad de comarcas", como el Tarragonès, el Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà y Anoia.