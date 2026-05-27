Acaba sin acuerdo la mesa entre Educació y sindicatos para avanzar en las mejoras laborales

Los representantes sindicales antes de entrar a la reunión de la sectorial - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La mesa sectorial de este miércoles entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos ha acabado sin acuerdo en torno a las 19.30, tras casi unas 3 horas de reunión, en el que es el sexto encuentro para seguir abordando las mejoras laborales que reclaman los docentes, y se prevé una nueva reunión este jueves.

Ha sido en el mismo día en que estaba convocada huelga educativa en toda Catalunya --la segunda del ciclo de movilizaciones hasta junio y la cuarta en lo que va de curso--, así como diferentes manifestaciones y cortes de carretera, y a la reunión ha acudido el secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez.

Han asistido los sindicatos representados en la mesa, incluidos CC.OO. Educació y UGT --firmantes del acuerdo con el Govern-- y los que han impulsado el ciclo de movilizaciones --Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament, así como La Intersindical, aunque ésta no tiene representación--; y los sindicatos piden que este jueves les presenten por escrito el despliegue de la inclusiva, los estadios y el aumento salarial para hacer frente a la variación del IPC.