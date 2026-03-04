Acció crea un canal para ayudar a las empresas con problemas operativos en Oriente Medio

Archivo - Fachada de la sede de Acció (Catalonia Trade & Investment) de la Generalitat de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Acció ha puesto a disposición de las empresas catalanas con presencia en Oriente Medio un canal para resolver dudas e incidencias operativas y logísticas a causa del conflicto armado, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este miércoles.

A través de la Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, la agencia responde en menos de 48 horas las dudas o problemas de estas empresas.

Además, está monitoreando la situación para analizar las disrupciones que puedan alterar las operaciones de las empresas catalanas en la región.

En total, hay 2.141 empresas catalanas que exportan en la región, por valor de 2.537 millones de euros, un 2,5% del total, especialmente a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Israel.

Los sectores más exportadores en la región son perfumería y cosmética (16%), maquinaria (10%), material eléctrico (6,2%), plásticos (5,7%) y combustibles (5,2%).