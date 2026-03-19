La ACdPC retoma las visitas guiadas a la ciudad ibérica del Molí d'Espígol (Lleida)

Imagen de archivo - Detalle de la ciudad ibérica del Molí d’Espígol - AGÈNCIA CATALANA DEL PATRIMONI - Archivo

LLEIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) ha vuelto a poner en marcha esta primavera el ciclo de visitas guiadas gratuitas a la ciudad ibérica del Molí d'Espígol, en Tornabous (Lleida), para "acercar al público uno de los yacimientos más importante de la cultura ibérica en Catalunya".

La primera visita de la temporada será el sábado 28 de marzo y, a partir de ahí, las sesiones se programarán el último sábado de cada mes hasta septiembre, con una actividad "especial" en el marco del Fin de Semana Ibérico en octubre, informa ACdPC este jueves en un comunicado.

Las visitas guiadas permitirán recorrer este enclave arqueológico de la Ruta de los Íberos y conocer cómo era la antigua ciudad de los Ilergetes, con una trama urbana "compleja y estructurada que evidencia una intensa actividad política, económica y social desde el siglo VI a.C.".