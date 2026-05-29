La ACM analiza con alcaldes el decreto para facilitar planeamientos urbanos en municipios pequeños

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, en un acto para analizar con alcaldes el decreto para facilitar planeamientos urbanísticos en municipios pequeños - ACM

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reunido este viernes en una jornada informativa y participativa a representantes de municipios pequeños para analizar el impacto del reciente decreto del Govern que simplifica los instrumentos de planeamiento urbanístico en los municipios catalanes de menos de 2.000 habitantes.

El encuentro en Prats de Lluçanès (Barcelona) ha reunido a unas 200 personas entre alcaldes, concejales y técnicos de estos municipios para recoger las implicaciones del decreto, que se enmarca en el despliegue del Estatut dels Municipis Rurals, informa la ACM en un comunicado.

La presidenta de la ACM y alcaldesa de la Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, ha defendido la necesidad de "herramientas reales para poder gestionar con mayor agilidad y menor carga burocrática, pero siempre desde el respeto a la autonomía local y teniendo en cuenta la realidad diversa del territorio".

Ha sostenido que el despliegue del Estatut dels Municipis Rurals debe ser "un antes y un después", y que es imprescindible en ello contar con la proximidad y el conocimiento del territorio.

Por su parte, el alcalde de Prats de Lluçanès, Jordi Bruch, ha recibido a los asistentes y ha destacado la importancia de que los municipios rurales tengan espacios de trabajo compartidos para abordar los retos administrativos y territoriales que tienen.