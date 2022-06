La ACM y entidades de municipios rurales piden frenar el despoblamiento y equidad territorial

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Associació Catalana de Municipis (AMC), Glòria Marull, uno de los representantes de Eines de Repoblament Rural, Jaume Gilabert, y el presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, han reclamado este jueves mecanismos para frenar el despoblamiento en estas poblaciones, mayor financiación y garantizar la equidad territorial.

Lo han explicado en el marco de la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, donde han comparecido para informar sobre sus acciones para luchar contra el despoblamiento y en favor del equilibrio territorial y el desarrollo rural.

Marull, que ha compartido el diagnóstico de las entidades sobre los déficits y los agravios que sufren, ha llamado a trabajar conjuntamente desde el Parlament, el Govern, los gobiernos locales y la sociedad civil para situar las prioridades y ser eficiente en las acciones que se lleven a cabo.

"No podemos tener una Catalunya a dos velocidades", ha destacado la responsable de la ACM, que ve necesario afrontar cuestiones como el despoblamiento en zonas rurales, el envejecimiento de la población así como infraestructuras que garanticen el progreso y la conectividad digital.

Desde Eines de Repoblament Rural, que engloba a 523 municipios de menos de 2.000 habitantes, Gilabert ha pedido pasar de las palabras a los hechos para afrontar la problemática del mundo rural, como la que se deriva de la actual Ley de Urbanismo, que provoca "un éxodo de gente, sobre todo joven, del mundo rural ante la imposibilidad de poder construir una vivienda", y la burocrática, porque --ha apuntado-- les exigen los mismos trámites que ciudades como Barcelona.

"ESTAMOS EN LA UCI"

"Estamos en la UCI, y estamos más por salir de la UCI en una caja que para ir a planta", ha alertado Gilabert, que ha pedido no discriminar entre municipios grandes y pequeños, mayor financiación y un estatuto del mundo rural, algo que consideran prioritario.

Por su parte, el presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya, que agrupa a municipios de menos de mil habitantes, ha apelado a legislar teniendo en cuenta la diversidad de la sociedad catalana en este ámbito, y ha explicado que trabajan para hacer posible el repoblamiento, el equilibrio y la equidad territorial, y la igualdad de oportunidades.

Para lograr el repoblamiento, se han marcado cuatro líneas de trabajo --vivienda, actividad económica, movilidad física y virtual y servicios-- que, según Urrea, deben ir íntimamente ligados, y ha abordado también cuestiones como la necesidad de contar con servicios bancarios en estos municipios y en el ámbito de la sanidad.

GRUPOS

El diputado del PSC-Units Cristòfol Gimeno ha lamentado que hayan perdido años a la hora de afrontar estas problemáticas en el mundo rural con leyes pendientes como la de gobiernos locales o la de haciendas locales, y ha reclamado dotación presupuestaria: "Basta ya de palabras vacías y declaraciones sin contenido".

Por parte de Vox, Joan Garriga ha defendido que no creen en las autonomías pero sí en los municipios y las diputaciones y, ante cuestiones como el despoblamiento y el envejecimiento de la población rural, ha pedido políticas que fomenten la natalidad, entre otras iniciativas.

Desde la CUP, Dolors Sabater ha defendido la necesidad de impulsar políticas a favor del repoblamiento en zonas rurales, y cree que la candidatura de los JJ.OO. de Invierno de 2030 no va en esta dirección: "El monocultivo turístico no es la solución. Basar la recuperación y el modelo económico de los pueblos rurales poniendo énfasis en el turismo es un grave error que no ayuda al arraigo y a que la gente joven se quede a trabajar".

El diputado de los comuns Marc Parés ha comprendido la frustración que sienten los representantes de estos municipios, algo que asegura que también notan en el Parlament por la dificultad de llevar a cabo cuestiones efectivas, y ha reclamado mecanismos de financiación y asegurar la equidad territorial.

Por parte de Junts, Anna Feliu ha alertado del riesgo de la despoblación y sus consecuencias en el ámbito de servicios, ha pedido flexibilidad en los trámites burocráticos y ha reclamado la necesidad de generar empleo y oportunidades para los jóvenes que quieran vivir en estos pueblos.

La republicana Alba Camps ha reivindicado que desde el Govern se ha reactivado el consejo de gobiernos locales y la constitución del Consell Català de Municipis Rurals con la voluntad de "fortalecer el mundo local y asegurar canales de interlocución directa", y ha preguntado a los socialistas qué deben hacer antes leyes como la de haciendas locales y la de Racionalización y Sostenibilidad de la Admnistración Local (Arsal).