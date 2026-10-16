La ACM participa en Bruselas en el Plenario del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía

Representantes de la Associació Catalana de Municipis (ACM) en la sesión plenaria del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía 2026 en Bruselas - ACM

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de alcaldes catalanes y representantes de la Associació Catalana de Municipis (ACM) ha asistido este jueves en Bruselas a la sesión plenaria del Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía 2026, un encuentro europeo que este año se ha centrado en el acceso a una energía asequible y en la capacidad de los territorios para hacer frente a los efectos del cambio climático.

En un comunicado este viernes, la asociación ha explicado que la delegación ha contado con la participación del alcalde de Sort, Baldo Farré; el alcalde de Rialp (Lleida), Gerard Sabarich; la alcaldesa de Navarcles (Barcelona), Alba Pérez; la alcaldesa de Senan (Tarragona), Carme Ferrer; la alcaldesa de Fornells de la Selva (Girona), Sònia Gràcia, y el alcalde de Orís (Barcelona), Arnau Basco.

También han asistido el secretario general adjunto de la entidad, Marc Sanglas; el jefe de la Oficina de la ACM en Bruselas, Jordi Solé, y la jefa de Relaciones Internacionales de la ACM, Mireia Huerta.

La cita europea se ha enmarcado en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, celebrada en la capital belga bajo el lema 'Liderazgo local para una energía asequible y una mayor resiliencia climática'.

La edición de este año ha reunido a autoridades locales, responsables de las instituciones europeas y expertos para remarcar el papel "fundamental" de los gobiernos locales ante los retos energéticos y climáticos mediante el impulso de las energías renovables, la lucha contra la pobreza energética, la adaptación climática y la movilización de inversiones.

Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Europea en 2008 para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la transición energética y la adaptación al cambio climático mediante los Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC), ha agrupado hasta la fecha a más de 10.700 gobiernos locales europeos, entre los que se han adherido más de 730 municipios catalanes.