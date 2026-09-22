La ACM reivindica en Bruselas el comercio de proximidad como política de cohesión social

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó - ACM

Budó destaca que es "una política de país que se construye desde los municipios" BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reivindicado este martes en Bruselas (Bélgica) el papel "estratégico" del comercio de proximidad como política de cohesión social, calidad urbana y equilibrio territorial.

La ACM, con la colaboración de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, ha organizado una jornada que ha reunido a representantes de las instituciones catalanas y europeas, del mundo local, el sector comercial y el ámbito académico, ha informado en un comunicado.

La jornada ha servido para poner en valor las experiencias que se están desarrollando en los municipios catalanes y para abrir un debate sobre el papel que debe tener el comercio de proximidad en las políticas públicas europeas, así como para situar el modelo catalán en "la agenda europea", coincidiendo con el reconocimiento de Barcelona como Capital Europea del Comercio de Proximidad 2026.

La presidenta de la ACM, Meritxell Budó, ha destacado que el comercio de proximidad es "una política de país que se construye desde los municipios" y ha remarcado que va más allá de la dimensión económica porque también supone cohesión, identidad, seguridad, ocupación y vida comunitaria.

Budó ha precisado que la realidad de los 947 municipios catalanes es diversa y no se puede aplicar la "misma receta comercial" en todas partes.

MESAS REDONDAS

Durante la jornada ha habido 4 mesas redondas dedicadas a las políticas públicas de comercio local, las perspectivas del sector comercial y el ámbito académico, las experiencias municipales y la perspectiva europea.

Se ha abordado la necesidad de entender el comercio de proximidad como una "política transversal", vinculada a ámbitos como el urbanismo, la movilidad, la vivienda, el espacio público, la cultura, el turismo, la sostenibilidad, la digitalización y la ocupación.

También se ha puesto el foco en los retos que afronta el sector y Budó ha advertido que "preservar el comercio no quiere decir conservarlo tal como era", sino que hay que ayudarlo a transformarse con políticas que faciliten la modernización.

EXPERIENCIAS EN AMPOSTA, OLOT Y LLEIDA

Uno de los bloques de la jornada ha ido dedicado específicamente a experiencias municipales de liderazgo local y buenas prácticas, con la participación del alcalde de Amposta (Tarragona), Adam Tomàs; la concejal de Promoción de la Ciudad, Empresa, Comercio y Turismo de Olot (Girona), Gemma Canalias, y de Promoción de la Ciudad y Consumo de Lleida, Pilar Bosch.

Las experiencias municipales han permitido demostrar la diversidad de fórmulas que se están llevando a cabo en Catalunya, y la jornada ha servido como "ejemplo" del papel que la ACM quiere desarrollar en su oficina en Bruselas, concebida como instrumento para reforzar la presencia del municipalismo catalán antes las instituciones europeas.