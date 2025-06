Acra reclama considerar "esenciales" los servicios de atención a la dependencia tras el apagón

El 68% de los centros de Catalunya sufrieron apagones de 8 horas o más, según su barómetro

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha reclamado considerar "esenciales" los servicios de atención a la dependencia tras llevar a cabo un barómetro entre sus asociados sobre el apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

El apagón, que afectó de forma generalizada a Catalunya, generó "situaciones complejas" en muchos centros de atención a personas mayores con dependencia, según recoge Acra en un comunicado de este miércoles.

Las principales conclusiones del barómetro indican que el 68% de los centros sufrieron apagones de 8 horas o más: mientras que en Girona el apagón duró entre 1 y 10 horas, en Lleida y Tarragona superó las 6 horas.

En ese sentido, los servicios se vieron afectados de forma desigual, ya que el 56% de los centros sufrieron parones parciales de sus servicios, mientras el 19% experimentó parones totales y solo el 25% de los centro mantuvieron la normalidad operativa.

El 25% de los encuestados indican que perdieron teléfono e internet durante más de 12 horas y solo el 38% de los centros mantuvieron las comunicaciones operativas.

AFECTACIÓN GLOBAL

El 43% de los centros sufrió una afectación general "de mediana a grave", el 64% de los centros reportaron una afectación ligera a moderada y el 8% indicaron una afectación muy grave.

En este sentido, Acra recuerda que el 52% de los centros no disponían de generador eléctrico, de los cuales el 63% sufrió un "parón total".

En referencia a la respuesta institucional, el 40% de los encuestados reporta no haber recibido ningún contacto de las administraciones y el 58% no recibió ninguna ayuda 'in situ' durante la emergencia.

Mientras el 48% de los centros recibió información sobre la situación, el 31% la consideró "insatisfactoria".

SERVICIO ESENCIAL

Ante estas conclusiones, Acra se compromete a emprender las medidas oportunas para que garantizar que, en caso de una situación similar, haya "más contacto" con la administración.

También pide que los servicios de atención a la dependencia sean considerados esenciales, al mismo nivel que los centros sanitarios, para asegurar su protección y funcionamiento continuado en situaciones de emergencia.