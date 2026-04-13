Activada la prealerta Ventcat por vientos que podrían superar los 100 km/h en Alt Empordà (Girona)

Prealerta del plan Ventcat - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado este lunes por la mañana la prealerta del plan Ventcat por rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora (km/h) en el norte de l'Alt Empordà (Girona), ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Desde Protecció Civil han pedido a la ciudadanía "precaución en la movilidad y las actividades en el exterior".

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por viento, estableciendo en esa zona un grado de peligro máximo de 2 sobre 6 por este fenómeno entre las 8 y las 20 horas de este lunes.