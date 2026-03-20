El activista digital Cory Doctorow defiende la "soberanía" tecnológica de la UE ante EE.UU. y China

El periodista, escritor y activista digital, Cory Doctorow - PAULA MARIEL SALISCHIKER

Cree que la ética de Anthropic "es muy selectiva" BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista, escritor y activista digital, Cory Doctorow, considera que la Unión Europea debe aspirar a la soberanía tecnológica frente a la polaridad que representan Estados Unidos y China, y está convencido de que es posible una "gran movilización" contra el control de los monopolios digitales.

"A lo que hay que aspirar es a la soberanía y no sencillamente a un cambio de polaridad en la servidumbre tecnológica", asegura en una entrevista con Europa Press, en la que advierte de que, pese a las nuevas alianzas geopolíticas que puedan generar la estrategia bélica de Donald Trump, la UE no debe permitir que una potencia extranjera ejerza una influencia sobre su economía.

Doctorow, que también es autor de novelas de ciencia ficción, publica el libro 'Mierdificación' (Capitán Swing), título alusivo a la expresión 'enshittification' que él mismo acuñó en 2022 para criticar que las cosas estaban empeorando, también en el mundo digital y su impacto en las personas, y fue elegida palabra del año en Reino Unido, Estados Unidos y Australia, inspirando una de las temporadas de la serie 'Black Mirror'.

"Trump está usando sus plataformas como un instrumento de poder geopolítico contra Europa", afirma el autor, quien repasa los intereses económicos de grandes tecnológicas como Amazon, X, Apple, Google, Facebook o TikTok.

ACTIVISMO

En su libro, Doctorow afirma que el activismo contra internet es menor al climático o al de la defensa de los derechos humanos pero paradójicamente "es precisamente Internet el terreno donde se libran esas luchas".

En su opinión, combatir el dominio de las grandes plataformas pasa por una coalición: "Están los hippies de los derechos digitales como yo, que hace muchos años que intentamos cambiar las cosas. Tenemos a inversores que buscan su lugar. Y luego están los obsesos de la seguridad nacional, que están muy preocupados por la situación geopolítica. Y si juntas estos tres grupos, lo que tenemos es una nueva coalición que permite una gran movilización".

PROHIBIR EL ACCESO A REDES A MENORES

El autor enfría las expectativas sobre prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, como ha anunciado el Gobiero español, pues considera que tiene beneficios: "Les ayuda a evadirse de su entorno, a conectar con gente que les comprende mucho mejor que la gente que tiene a su alrededor".

Admite que "hay muchos niños para quienes la presencia online es tremendamente perjudicial y salen traumatizados, pero hay que plantearse hasta qué punto es efectiva esta medida, porque no es muy difícil saltarse estos bloqueos o estas restricciones mediante VPN o cualquier otra herramienta y acceder incluso a otras redes peor gestionadas".

En 'Mierdificación' también se hace referencia a las diferencias salariales entre los programadores y los trabajadores manuales, pues "siempre se ha creído que los trabajadores manuales son sustituibles, pero los programadores se han dado cuenta de que también son sustituibles".

También alude a las organizaciones sindicales, cuyo papel defiende, aunque "no es de extrañar que los trabajadores no vean con buenos ojos a sus sindicatos porque dicen 'yo no hago más que pagar y sin embargo no obtengo ningún beneficio a cambio'".

Respecto a la amenaza que la inteligencia artificial (IA) puede suponer para los trabajadores, el periodista es contundente: "A los jefes les pone infinitamente cachondos la idea de despedir a trabajadores y esto es cierto desde la época de la automatización, desde la revolución industrial".

ANTHROPIC

Preconiza que, en ese sentido, los empresarios "van a ser unos pringados ante cualquier vendehumos que les quiera vender esta posibilidad" de sustituir trabajadores.

Preguntado por Anthropic, que acaba de mantener un pulso con el Gobierno de Trump por vetar el uso militar de su IA, considera que tiene "una ética muy selectiva, no quieren hacer una vigilancia masiva en Estados Unidos, pero sí a la gente de fuera. Que no quieren hacer un 'kill chain', una cadena de muerte de forma automática. ¿Semiautomática entonces?".