La activista Estefanía Vidal pide pensiones dignas para personas trans perseguidas en el franquismo

La psicóloga de la Fundació Enllaç, Patricia Zamora (i) y la activista Estefanía Vidal (d) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista trans y miembro de la Fundació Enllaç, Estefanía Vidal, ha exigido que instituciones públicas reconozcan la "singularidad" de las personas trans mayores a la hora de solicitar prestaciones sociales y una pensión digna.

Así lo ha reivindicado este viernes por la mañana con motivo de la presentación de las actividades que conforman el Octubre Trans, unas jornadas que impulsa la Fundació Enllaç junto a otras entidades, que se celebra a nivel internacional y cuyo acto central será un homenaje a la mujer trans asesinada en 1991 en Barcelona, Sònia Rescalvo.

Vidal ha aclarado que cuando hace referencia al colectivo de transexuales mayores no alude a personas que tengan ahora 70 años y hayan hecho la transición a los 60 o 65 años, sino a quienes transicionaron en "una sociedad franquista, dictatorial, adoctrinada por la Iglesia y por el régimen", que no pudieron tener una hoja de salario, que fueron perseguidas, torturadas, asesinadas y que sufrieron un genocidio, en sus palabras textuales.

Vidal ha subrayado que todas ellas fueron duramente castigadas a nivel social, pero que aún así lucharon por su libertad: "La libertad que tenemos hoy en día no nos la regaló nadie, la conseguimos a base de mucho sufrimiento".

Ha recordado aquella "terrible" época en la que las familias las repudiaban, se las relegaba a vivir en guetos y eran expulsadas del mercado laboral, lo que las obligaba a ejercer la prostitución como única opción para poder subsistir: "Eso sí, la sociedad nos consumía. Los mismos que nos perseguían venían a entretenerse con nosotras, a abusar de nosotras".

Ha lamentado que, 50 años después, la sociedad siga vinculando a las personas trans con la prostitución y ha dicho que si la ejercían era porque la sociedad no les dejaba otra alternativa pero que, como ella, muchas no querían hacerlo: "Me tiré toda la noche llorando. Yo creía en el amor, en el matrimonio, en el beso", ha dicho sobre su primera experiencia.

También ha recordado el deterioro que causaron las drogas dentro del colectivo, sobre todo el 'caballo', que entró en los guetos en los que las mujeres trans vivían la precariedad, el dolor del ostracismo y el rencor hacia la sociedad y que encontraron en ella un refugio: "Nosotras no teníamos ni idea de qué era eso. Venían, se la ofrecían y les decían que se sentirían muy bien".

ALTAS ESFERAS

Vidal ha criticado duramente a las altas esferas del colectivo LGTBI, quienes deciden qué es prioritario visibilizar y qué no, y que según ella "están muy ocupados dando visibilidad a la fiesta, a los tacones y a la purpurina", lo único que ha dicho que la sociedad conoce de ellas.

Por eso, y ante el abandono por parte de estas altas esferas, ha solicitado a las instituciones públicas reconocimiento para quienes no se doblegaron y no dejaron de ser ellas mismas, que se les considere víctimas, que se las repare y que se les pida perdón por todo lo que se les hizo en el pasado y por los perjuicios derivados que todavía padecen en la actualidad.

ACTIVIDADES

Por su parte, la psicóloga de la Fundació Enllaç, entidad referente en la atención y necesidades específicas de las personas trans mayores, ha explicado que las actividades del Octubre Trans arrancarán con el taller 'Construeix i deconstrueix la teva identitat' este viernes y seguirán con el homenaje a Rescalvo el domingo en el parque de la Ciutadella.

Estefanía Vidal ha tenido unas palabras de recuerdo para Rescalvo, que fue su amiga, a la que ha definido como "una chica muy intelectual, con muchas ilusiones, muy educada, muy fina, guapa, artista".

En el marco del Octubre Trans también se celebrará un recital de poesía y textos a cargo de autores trans y el preestreno de 'Memoria en Tránsito', un recorrido por las memorias de Estefanía Vidal.

Entre las actividades también destacan una biblioteca viviente, en la que los asistentes podrán preguntar y escuchar testimonios de personas trans; la presentación del libro 'Transfeed', con una actuación musical, una entrega de premios y finalizarán el 24 de octubre con la mesa redonda 'Vides en Trànsit: Històries de persones trans migrans'.