Activistas palestina e israelí defienden el reconocimiento mutuo y la voz de las mujeres por la paz

Las activistas Reem Alhajajra (i) y Yael Admi (d) reciben el 37 Premi Internacional Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona Cataluña (España). El premio se concede a las activistas israelí y palestina que luchan por la paz en Oriente Medio. - David Zorrakino - Europa Press

Las activistas palestina e israelí, Reem Alhajajra y Yael Admi, respectivamente, han reivindicado el reconocimiento mutuo y la voz de las mujeres para lograr la paz en el conflicto en Gaza, al recibir este jueves del 37 Premi Internacional de Catalunya.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, les ha entregado este galardón en un acto en el Palau de la Generalitat al que también han asistido los expresidentes del Govern Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla y Pere Aragonès.

En su discurso, la también cofundadora del proyecto 'Mother's Call' Yael Admi ha explicado que ambas no están de acuerdo en todo ni viven en la misma realidad, pero sí están de acuerdo en que "el futuro no se construirá con fuerza sino con responsabilidad, no se construirá con humillación sino con reconocimiento mutuo, no se construirá con el silencio de las mujeres sino con sus voces".

Ha afirmado que "cuando las mujeres lideran, la agenda cambia, la seguridad se redefine y la vida como valor vuelve e estar en el centro", tras lo que ha añadido que no esperan que la paz llegue desde arriba sino que se construya desde la base, hacia una solución política justa que garantice la vida y la dignidad para ambos pueblos.

Ha destacado la iniciativa de la organización Vital Voices para hacer una marcha conjunta de mujeres en Roma el 24 de marzo para promover iniciativas transfronterizas lideradas por mujeres en zonas de conflicto: "Caminaremos descalzas, sintiendo la tierra regada con la sangre de nuestros hijos, y de este dolor sacaremos la esperanza".

LAS MADRES COMO "EJE VERTEBRADOR"

Por su parte, Reem Alhajajra ha asegurado que acepta el premio en nombre de "todas las mujeres que creen que su voz importa y que la experiencia personal se puede transformar en una fuerza de cambio".

Ha explicado que ha crecido en un entorno de refugiados durante la Nakba, donde aprendió "que el sufrimiento no niega la capacidad de actuar y que las mujeres, especialmente las madres, eran y siguen siendo el eje vertebrador de la vida, portadoras de memoria, resiliencia y esperanza".

Ha subrayado que, para ella, la paz "nunca ha sido ceder derechos, sino una profunda búsqueda de justicia humana, que abre camino al reconocimiento mutuo, sin negación ni marginalización", y ha defendido el papel de las mujeres no solo como víctimas de los conflictos sino también como constructoras de paz.

SALVADOR ILLA

También ha tomado la palabra el presidente Illa, que ha sostenido que la paz entre Palestina e Israel es posible y que pertenece a "las personas valientes que se atreven a romper el círculo vicioso de la vida" mediante la empatía.

Ha destacado que las mujeres del movimiento de las madres demuestran que, incluso después de haber perdido a seres queridos, "son capaces de no dejarse arrastrar por el odio" y que es posible encontrar consensos, abrir vías de diálogo y construir acuerdos allí donde algunos solo ven venganza, textualmente.

Illa, que ha reclamado el alto el fuego, que se garantice la ayuda humanitaria en Gaza y se respeten los derechos básicos de los palestinos, ha subrayado que "la paz no se impone, se construye", y se ha dirigido a ambas activistas para decirles que no están solas y que expresen a sus vecinos la solidaridad y la estima de Catalunya.

REUNIONES Y VISITAS

Las activistas llegaron a Catalunya el martes, donde fueron recibidas en la Generalitat por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y se reunieron con los expresidentes del Govern Jordi Pujol, José Montilla y Artur Mas.

Además, el miércoles participaron en una mesa redonda con expertos académicos e investigadores por la paz, donde expusieron su proyecto 'Mother's Call', y el jueves participaron en un encuentro con entidades catalanas de paz, cooperación y derechos humanos, junto con Duch y la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor.

También han realizado actividades culturales, con las visitas a la Abadia de Montserrat, a la Sagrada Familia y al Museu d'Història de Catalunya.