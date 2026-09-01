La actriz Bárbara Rey recibirá el Premio Nosferatu del Festival de Sitges

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BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 59 Festival de Sitges de cine fantástico, que se celebrará del 8 al 18 de octubre, otorgará a la actriz Bárbara Rey el Premio Nosferatu en reconocimiento a su trayectoria cinematográfico dentro del género fantástico español, informa este martes en un comunicado.

El premio lo otorga la sección Brigadoon del festival, que este año cumple su 40 aniversario en reivindicar autores fundamentales del género, y quiere conmemorar el vínculo de la actriz con el género en el que ha participado en títulos destacados.

Entre las películas en las que ha participado Bárbara Rey figuran 'El buque maldito', de Amando de Ossorio, con el que repitió en 'La noche de los brujos'; 'La muerte ronda a Mónica', de Ramón Fernández; 'Carne apaleada', de Javier Aguirre', y 'Rostros', de Juan Ignacio Galván.

Este premio del Festival de Sitges se suma al ya anunciado al director Robert Eggers, director de películas como 'La bruja', 'El faro' y la nueva versión de 'Nosferatu', que recibirá uno de los premios Máquina del Tiempo en reconocimiento a su trayectoria y vinculación con el festival.

El Festival de Sitges ha anunciado este martes nuevos títulos de las secciones Panorama, Midnight X-treme y Brigadoon: en Panorama películas como 'Posthumous' de Josh Tanner, 'Rock Springs' de Vera Miao, 'La mala madre' de Alicia Albares o 'Ferine' de Andrea Corsini.

En Midnight X-treme títulos como 'Higuma! The Killer Bear' de Eisuke Naito, 'Gator Face' de Padraig Reynolds o 'Hotspring Shark Attack' de Morito Inoue y 'Frogman returns' de Anthony Cousins, y en Brigadoon 'Francesco Barilli-Il cinema e la follia' de Luca Magri, 'Gliu anni d'oro di Dario Argento' de Luigi Cozzi y 'The Rider: Burning Chrome' de Justin Stillmaker, entre muchos otros.