La actriz Came Elias recibirá una mención especial de los Premis RNE Sant Jordi

Archivo - Carme Elias durante los Premis Gaudí de 2024 - Kike Rincón/Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premis RNE Sant Jordi de Cinematografía reconocerán a la actriz Carme Elias con una mención especial para poner en valor "una trayectoria interpretativa construida desde la sensibilidad, el rigor y una manera muy especial de abordar los personajes".

Este reconocimiento se vincula al 50 aniversario de RNE Ràdio 4 y quiere destacar una manera de entender la interpretación que conecta con este mismo recorrido, "una práctica sostenida en el tiempo, honesta y coherente", informa este viernes RNE en un comunicado.

Este premio se suma a un palmarés de los Premis Sant Jordi, que se entregarán el 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona, que reconocerán a los actores Karla Sofía Gascón, Nora Navas y Alvaro Cervantes y las películas 'Los domingos', 'Sorda' y 'La vida de Chuck', entre otros.