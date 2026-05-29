El acuerdo de Educació con Ustec·Stes y Aspepc·Sps supone añadir 726 millones a los 2.000 previstos

Momento de la octava mesa de Educació con Niubó y sindicatos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con los sindicatos mayoritarios Ustec·Stes y Aspepc·Sps, logrado tras la mesa sectorial de este viernes, supone añadir 726 millones de euros a la inyección de 2.000 millones ya prevista en el acuerdo de marzo con CC.OO. Educació y la UGT.

Según el documento pactado, al que ha tenido acceso Europa Press, el complemento de mejora del Servei d'Educació de Catalunay --el nuevo complemento para todos los docentes-- se fija "inicialmente" para 2026 en 50 euros y se despliega progresivamente durante el periodo de vigencia del acuerdo.

En cuanto a los incrementos mensuales, para 2026 se prevé que sea de 50 euros, en 2025 de 52,25, en 2028 de 103,30 y en 2029 de 173,30; y a nivel anual, en 2026 de 700 euros, en 2027 de 731,50, en 2028 de 1.466 y en 2029 de 2.426,20.

Además, se explica que este complemento entra en vigor durante el ejercicio de 2026 y se aplica "con carácter retroactivo" a partir del 1 de enero de 2026, sin perjuicio de la fecha efectiva de la primera mensualidad de pago.

CÁTEDRAS

La Conselleria también se compromete a impulsar la convocatoria de plazas del cuerpo de catedráticos de Secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Educación: serán 5.000 plazas entre 2027 y 2028 (2.500 cada año).

En cuanto al calendario de tramitación, los requisitos y el sistema de acceso, se concretarán en el marco de la comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo, "con carácter previo a su aprobación, en coherencia con la planificación plurianual de las ofertas de empleo público y con la configuración de las plantillas".

DOTACIONES Y ESTADIOS

Han acordado una previsión inicial de despliegue de 1.088 dotaciones para el curso 2026-2027, 1.651 dotaciones para el 2027-2028, 1.651 dotaciones para el 2028-2029 y 2.023 dotaciones para el 2029-2030, "hasta lograr una previsión global de 6.413 dotaciones".

En este marco, las dotaciones previstas se entienden como mínimos garantizados, susceptibles de ampliación con nuevas dotaciones en las diferentes etapas educativas "según las necesidades detectadas, incorporando progresivamente figuras y recursos que permitan avanzar en la competencia comunicativa del alumnado".

Este anexo también prevé una disposición adicional en la que se concreta la cuestión de los estadios, al afirmar que se garantiza el abono en el periodo de 5 años de las cuantías no percibidas destinadas a compensar los estadios y el avance a 3 años del incremento del 30% del complemento específico.

El documento concluye asegurando que las partes firmantes se comprometen a desplegar el anexo "mediante los instrumentos normativos, organizativos y presupuestarios necesarios, en el marco del diálogo social y de la comisión de despliegue y seguimiento".

A este acuerdo se ha llegado tras más de 3 horas de negociación este viernes por la mañana y otras 3 horas por la tarde, así como 5 horas de receso en las que el Departament se ha reunido con las organizaciones sindicales, y en el encuentro, tanto el de la mañana como el de la tarde, ha estado presente la consellera Esther Niubó.