Acumulados 246 litros por metro cuadrado en Amposta (Tarragona) desde el inicio del temporal

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Meteocat ha explicado que Amposta (Tarragona) es la ciudad con mayor acumulación de litros por metro cuadrado, con un total de 246, desde el inicio del temporal de lluvias "persistentes y localmente torrenciales" que afecta al sur de Catalunya desde este domingo por la tarde.

En concreto, también se destacan las acumulaciones en las localidades tarraconenses de Mas de Barberans (168,6); Els Alfacs (155,9); en el parque natural dels Ports o en Tivissa (105), han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', los Bombers han indicado que han montado un dispositivo de refuerzo en el parque de Bombers de Amposta (Tarragona) para "mejorar" la respuesta operativa en previsión de los posibles episodios de simultaneidad de servicios, y cuenta con 1 unidad de mando, 6 autobombas rurales pesadas (BRP), efectivos del grupo de actuaciones especials (GRAE) y 1 helicóptero.